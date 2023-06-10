نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: على المجتمع الدولي توحيد موقفه لإجراء الانتخابات الليبية

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إن الشعب الليبي الذي انتظر كثيرا، يريد انتخاب قادة البلاد، واستعادة الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأضافت ديكارلو خلال جلسة لمجلس الأمن أول من أمس الخميس بشأن التعاون مع الجامعة العربية، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا موحدا في الأسابيع والأشهر المقبلة للدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا بحلول نهاية عام 2023.

وتابعت: نرحب بقرار القمة العربية الأخير بشأن الوضع في ليبيا، ونعُدُّهُ دليلًا على مشاركة الجامعة العربية بشكل فعال في حل الأزمة في ليبيا.

وأشادت ديكارلو بتعبير جامعة الدول العربية عن دعمها لجهود الأمم المتحدة المستمرة لإيجاد حل سياسي لليبيا.