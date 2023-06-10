السايح: روسيا تدعم الانتخابات المنتظرة في ليبيا وعرضت تقديم المساعدة الفنية

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن روسيا عرضت تقديم المساعدة الفنية؛ لتسهيل العملية الانتخابية المنتظرة في ليبيا.

وأضاف السايح، في تصريحات صحفية، أن زيارة وفد السفارة الروسية في ليبيا إلى المفوضية في 14 مايو الماضي كانت في إطار دعم العملية السياسية والانتخابات خصوصا.

وأشار إلى أن الوفد الروسي عرض المساعدة الفنية، وكذلك المشاركة في مراقبة الانتخابات من خلال دعوة بعض المنظمات الروسية المتخصصة في هذا المجال.

ولفت السايح إلى تلقيهم دعوة لزيارة الإدارة الانتخابية في روسيا، والاطلاع على التجربة الروسية في هذا المجال.

كما أكد على عزم المفوضية دعوة عدد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال مراقبة الانتخابات، كما جرت العادة سابقا.