أبوالغيط: على المجتمع الدولي التحرك لإجراء الانتخابات الليبية في نهاية العام

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تحرك دولي لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري 2023.

وحث أبوالغيط خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الخميس بشأن التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة، الأطراف الليبية على تذليل العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات.

وقال: لا بد من تحرك المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها.

وأضاف أبوالغيط أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات، لكنها تظل شريكا مهما في الجهود الأممية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.