وزير الدفاع الأسبق يعلق على قرار الدبيبة بشأن تشكيل جهاز مسلح جديد

أثار قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” إنشاء “الجهاز الوطني للقوى المساندة”، حالة من الجدل في ليبيا بين مؤيد ومعارض، وسط مخاوف من تسبب هذه الخطوة في مزيد من استقواء التشكيلات المسلحة، وعدم قدرة السلطات على تفكيكها وسحب سلاحها.

ورأى وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد محمود البرغثي، في تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط أن تأسيس الجهاز الجديد “سيسهم في إشعار قيادات وعناصر التشكيلات الراهنة بتضخم قوتها، كونهم العناصر الأكثر امتلاكاً للسلاح، والقادرين على فرض نفوذهم على الأوضاع بالساحة”.

ورجح البرغثي في تصريح لـ”الشرق الأوسط” تزايد محاولات بعض قيادات التشكيلات الكبرى بغرب البلاد “إثبات تفوقها على غيرها أمام الحكومة، والبرهنة على أنهم الأجدر بحمايتها حتى تزيد الأخيرة من مخصصاتها المالية، وتوظف تلك الأموال في استقطاب مزيد من العناصر”، موضحاً أن هذا “سيجعل عملية تفكيك ونزع سلاح هذه التشكيلات في المستقبل مهمة مستحيلة، وبالتالي عرقلة الجهود الراهنة التي يبذلها العسكريون النظاميون في اللجنة العسكرية المشتركة”. (5 + 5)

ووفقاً للقرار، فإن “مكونات الجهاز ستضم أفراد القوى المساندة، من تشكيلات وكتائب (ثوار 17 فبراير)، لإعادة تنظيمها، وتنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها، وفق إجراءات إدارية وقانونية”، بينما تتعدد مهامه ما بين “المحافظة على أهداف (ثورة فبراير)، وحماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، ومساندة الجيش في تأمين الحدود والأهداف والمنشآت الحيوية”.

وتساءل البرغثي “عن الهدف من تأسيس جهاز أمني جديد في ظل وجود عدد كبير من الأجهزة المماثلة داخل الساحة الأمنية، وأعداد ضخمة من العناصر النظامية المنضوية تحت رئاستَي الأركان في شرق البلاد وغربها، والتابعة أيضاً لأجهزة للشرطة”.

وعلى الرغم من تأكيده أن الدبيبة “نجح في توظيف ورقة مضمونة من (ثوار فبراير) في صراعه مع خصومه”، وأن جهاز القوى المساندة “سيضعف من محاولات إزاحته، وربما يمثل أيضاً خزاناً بشرياً داعماً له متى حلّ موعد الانتخابات”، فإن البرغثي دعا الدبيبة “لاستيعاب تجربة قوات (الدعم السريع) بالسودان، التي تحولت مع الوقت لجيش موازٍ للجيش النظامي، وانتهت بالخروج عن سيطرته”.