ليبيا تترأس اجتماع لجنة شؤون المرأة والشباب بالبرلمان العربي

ترأست عضو مجلس النواب ” أحلام اللافي ” اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور رئيس البرلمان العربي .

وبحسب ما نشره المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” فقد تضمن جدول أعمال اللجنة التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق و اعتماد مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف الأسري واعتماد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي للعام الماضي.

كما تم خلال الاجتماع عرض مذكرة اللجنة بخصوص الرأي بشأن مدى الحاجة إلى إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر من عدمه.

واستعرض الاجتماع جدول أعمال اللجنة واعتماد تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي بالإضافة إلى بحث مستجدات الترتيب لعقد ندوة حول ” حماية القيم المجتمعية في العالم العربي و إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية.