وهيبة: الرئاسي يجدد دعم نتائج عمل لجنة 6+6

جدد المجلس الرئاسي ترحيبه بالنتائج التي توصلت إليها لجنة ( 6+6 ) المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة، ويؤكد دعمه لكل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير اقصائية، ودون تأجيل.

جاء ذلك على لسان الناطقة باسم الرئاسي نجوى وهيبة، التي قالت في تصريح نقلته عنها وكالة الأنباء الليبية إن المجلس الرئاسي رحب بشكل واضح بالنتائج التي توصلت إليها لجنة (6+6 ) عقب اجتماعاتها التي تمت في ضيافة المملكة المغربية، ويتطلع إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي.

وأضافت وهيبة، أن المجلس ورئيسه محمد المنفي، يرحب ويدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير اقصائية، ودون تأجيل، مضيفة أن المجلس يبدي استعداده للتشاور الموسع مع كل المؤسسات المعنية والقوى الوطنية بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات.