توقعات بضم هذه التشكيلات المسلحة للجهاز الجديد التابع للدبيبة

توقّع المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، أن يضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للجهاز الوطني للقوى المساندة الجديد، التابع لحكومته، التشكيلات الموجودة بمدن الساحل الغربي كافة، “بحيث تنتهي أي معارضة له هناك، وضم بعض التنظيمات القريبة من المفتي الصادق الغرياني”.

وفي وقت سابق، أصدر الدبيبة قرارا بإنشاء جهاز وطني للقوى المساندة يتبع مجلس الوزراء برئاسة أحمد خليل عيسى.

ووفق القرار الصادر عن رئيس الحكومة، يضم الجهاز تشكيلات وكتائب من “ثورة 17 فبراير”، وأفراد من القوى المساندة المدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز، لإعادة تنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول بها.

وأوضح المهدوي لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه “لا يعرف بعد إن كانت الفصائل الكبرى، مثل جهاز (دعم الاستقرار)، و(الردع لمكافحة الإرهاب)، التي سبق أن تم شرعنة وجودها بالتبعية للحكومة والمجلس الرئاسي، سوف تنضم بدورها للجهاز الجديد أم لا”؟.

واعتبر أن عملية إعادة تمركز القوة في يد رئيس الحكومة “ستجعل ميزان القوة العسكرية يميل له، وقد يتردد خصومه نتيجة لذلك في محاربته، والأرجح أنهم قد يسعون لعقد صفقات لتقاسم السلطة معه، وهذا سيقود لترسيخ الوضع الراهن ربما لسنوات، يرحل خلالها حلم الليبيين في إجراء الانتخابات”.