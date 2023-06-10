حماد يصل إلى الكفرة على رأس وفد حكومي للوقوف على احتياجاتها

وصل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد رفقة وزير الحكم المحلي سامي الصاوي ووزير الموارد المائية محمد دومة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من الفنيين والمهندسين إلى بلدية الكفرة.

وقالت الحكومة الليبية في بيان إنه كان في استقبال رئيس الحكومة أعيان وحكماء المدينة ومسؤولو القطاعات الخدمية، حيث أجرى حماد جولة تفقدية لعدد من المواقع بالمدينة، منها مركز عمر المختار الصحي، ومركز قدري في الصحي ومقر الجمارك الليبية بالمدينة.

وفي هذا الصدد أصدر رئيس الحكومة تعليماته على الفور بضرورة توفير مستلزمات ونواقص المراكز الصحية بالمدينة وتسوية عقود العاملين به، وفق البيان.

وأعطى حماد تعليماته المباشرة بضرورة البدء في صيانة مهبط مطار مدينة الكفرة واستكمال طريق الكفرة بوزريق.

وأضاف البيان: “على الفور بدأت الأطقم الهندسية في دراسة المواقع المستهدفة بالعمل تمهيدا لانطلاق العمل رسميا بالمشاريع المذكورة”.