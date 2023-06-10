شاهد.. الدبيبة يلتقي بن زايد واردوغان خلال مباراة السيتي وانتر ميلان في تركيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبو، السبت بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفقة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إسطنبول.

وجاء اللقاء خلال حضور الدبيبة، لملعب إسطنبول لمشاهدة مباراة نهائي أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد.

وأظهرت الصور اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد بالدبيبة بين شوطي مباراة نهائي أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي و إنتر ميلان.

وتوج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد التغلب على إنتر الإيطالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أتاتورك.