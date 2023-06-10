السريري: باتيلي لا يحق له قبول أو رفض مخرجات “6+6”

أكد عضو لجنة “6+6″ عن مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري أن عمل اللجنة مرتبط بالتعديل الدستوري الـ13، مشيرا إلى أن قرارها ملزم وعلى البرلمان إصداره دون اعتراض.

وقال السريري في تصريح لـ”تلفزيون المسار” أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لا يحق له القبول أو الرفض لأي مخرجات للجنة كون عمل البعثة داعم وليس إصدار قرارات.

وأضاف أن “الجميع صوتوا ووقعوا على القوانين التي وضعتها اللجنة بعد التوافق وهي نهائية”، مواصلا: “جلال الشويهدي كان يتابع مستجدات المناقشة مع رئاسة البرلمان قبل التوافق على القوانين”.

واستكمل: “مدة الـ240 يوما لإجراء الانتخابات تبدأ بعد إصدار القوانين وإعلانها من البرلمان”.