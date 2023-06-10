مدير مصرف الجمهورية يتفقد فروع المنطقتين الوسطي والشرقية

أجرى مدير عام مصرف الجمهورية عبدالرزاق الترهوني، جولة بمختلف فروع المنطقة الوسطى والشرقية، اطلع خلالها على تجهيزات الفروع التابعة للمصرف.

وشملت الجولة التفقدية فرع العلوص والذي سيجرى إعادة افتتاحه يوم غد الأحد وكذلك فرع زليتن”المنارة”، وفرع سرت وأبوهادي.

واستمع المدير العام إلى الموظفين، واطلاع على الجوانب المعمارية للمباني، وفي ختام جولته التفقدية، أوصى الإدارات التنفيذية بتوفير آلات “ATM”بالفروع ونقاط السحب داخل الفروع“POS”والسيولة النقدية بالفروع كافة.

وفي المنطقة الشرقية، استهل المدير العام جولته بزيارة فرع بشر، كما تفقد بعض الفروع الأخرى.

وفي ختام الجولة، عقد المدير العام الخميس اجتماعاّ موسعاّ ببنغازي مع مدراء الفروع بالمنطقة الشرقية وذلك لمناقشة الصعوبات التي تعيق سير العمل بالفروع وإيجاد حلول لها.

وضم الاجتماع كل من مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية بشير زهمول ومدير إدارة فروع المنطقة الشرقية عبدالباسط الجبالي ومدير إدارة التجهيزات صلاح القط ومدير المكتب القانوني محمد السنوسي.

وتخلل الاجتماع جملة من الإيضاحات والمسائل ذات العلاقة بالعمل المصرفي حيث استمع المدير العام إلى مدراء الفروع، وأوصى بتذليل الصعوبات كافة التي تواجه عملهم إن وجدت، بالإضافة إلى توفير ما يحتاجون إليه من أجل انسيابية العمل وفق الضوابط المصرفية.

وأشاد المدير العام بتنظيم الفروع وآلية تتبع الحالات، التي ساهمت في زيادة الإيرادات وتسهيل المعاملات، وصولاً إلى الارتقاء في أداء الخدمة المقدمة للزبائن

وخلص المجتمعون إلى توحيد الصفوف والعمل من أجل الارتقاء بالمصرف وإبعاده عن اى مشاكل قد تعيق عمله.