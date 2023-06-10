البرغثي: الدبيبة نجح في توظيف (ثوار فبراير) في صراعه مع خصومه

رأى وزير الدفاع الأسبق، محمد محمود البرغثي، أن تأسيس «الجهاز الوطني للقوى المساندة»، سيسهم في إشعار قيادات وعناصر التشكيلات الراهنة بتضخم قوتها، كونهم العناصر الأكثر امتلاكاً للسلاح، والقادرين على فرض نفوذهم على الأوضاع بالساحة.

ورجح البرغثي في تصريحات صحفية، تزايد محاولات بعض قيادات التشكيلات الكبرى بغرب البلاد «إثبات تفوقها على غيرها أمام الحكومة، والبرهنة على أنهم الأجدر بحمايتها حتى تزيد الأخيرة من مخصصاتها المالية، وتوظف تلك الأموال في استقطاب مزيد من العناصر»، موضحاً أن هذا «سيجعل عملية تفكيك ونزع سلاح هذه التشكيلات في المستقبل مهمة مستحيلة، وبالتالي عرقلة الجهود الراهنة التي يبذلها العسكريون النظاميون في اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)».

كما تساءل البرغثي «عن الهدف من تأسيس جهاز أمني جديد في ظل وجود عدد كبير من الأجهزة المماثلة داخل الساحة الأمنية، وأعداد ضخمة من العناصر النظامية المنضوية تحت رئاستَي الأركان في شرق البلاد وغربها، والتابعة أيضاً لأجهزة للشرطة».

ودعا البرغثي رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” «لاستيعاب تجربة قوات (الدعم السريع) بالسودان، التي تحولت مع الوقت لجيش موازٍ للجيش النظامي، وانتهت بالخروج عن سيطرته».