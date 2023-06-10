رئيس الحكومة الليبية المكلفة يتفقد مدينة الكفرة للوقوف على احتياجاتها

أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، زيارة إلى مدينة الكفرة، رفقة وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الموارد المائية محمد دومة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة وعدد من الفنيين والمهندسين.

وكان في استقبال رئيس الحكومة الليبية المكلفة أعيان وحكماء مدينة الكفرة ومسؤولي القطاعات الخدمية.

وقام حماد، بجولة تفقدية على عدد من المواقع بالمدينة منها مركز عمر المختار الصحي، ومركز قدر في الصحي ومقر الجمارك الليبي بالمدينة.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته على الفور بضرورة توفير مستلزمات ونواقص المراكز الصحية بالمدينة وتسوية عقود العاملين به.

كما وجه تعليماته المباشرة بضرورة البدء في صيانة مهبط مطار مدينة الكفرة واستكمال طريق الكفرة بوزريق، وعلى الفور بدأت الأطقم الهندسية في دراسة المواقع المستهدفة بالعمل تمهيداً لانطلاق العمل رسمياً بالمشاريع المذكورة.

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