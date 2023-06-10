البرغوثي يشارك بالاجتماع الختامي للجنة الشؤون الخارجية والسياسية بالبرلمان العربي

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شارك النائب حسن الطاهر البرغوثي، عضو البرلمان العربي، في الاجتماع الختامي الخامس من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعيالثالث للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي ، حيث تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماعالسابق ومناقشة الموقف من متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، كما تم استعراض ومناقشة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي.

وشهد الاجتماع عرض مسودة تقرير الحالة السياسية للعالم العربي في العام الماضي وعرض مذكرة بشأن نشاط اللجنة خلال دور الانعقادالثالث بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (32) المنعقدة بمدينة جدة في المملكة العربيةالسعودية .

الجدير بالذكر بأن اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي التي اختتمت أمس الجمعة كانت في إطار التحضير للجلسة العامة الخامسةالتي انطلقت أعمالها اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.