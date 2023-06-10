الكبير: جمع حمَلة السلاح من (ثوار فبراير) خطوة جيدة تمهيداً لدمجهم في المؤسسة الأمنية

اعتبر المحلل السياسي، عبد الله الكبير، أن جمع حمَلة السلاح من (ثوار فبراير) يعد «خطوة جيدة ومطلوبة تمهيداً لدمجهم في المؤسسة الأمنية والعسكرية».

وتضامن في تصريحات صحفية، مع ما ذهب إليه البعض حول «رغبة الدبيبة في إنشاء كيان جديد ليحميه من أي محاولة للانقلاب عليه، أو تهديد حكومته من قبل فصائل ما، لا تدين بالولاء له».

كما قلل الكبير مما «يطرح حول إمكانية توظيف الدبيبة جهاز القوى المساندة بوصفه خزاناً بشرياً في الانتخابات، بسبب عدم توقع إجرائها في أجل قريب»، مستبعداً «تحوله لنسخة ليبية من قوات (الدعم السريع) لتوزع القوة بين تشكيلات عدة»