صندوق النقد الدولي: الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار نهاية 2022

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا، ديمتري غيرشنسون، إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا قد وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية عام 2022 ما يوفر دعما كبيرا للاقتصاد حتى يكون هناك حماية من الصدمات المستقبلية.

وأكد غيرشنسون أمس السبت أن التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد البلاد نحو 19% في عام 2023، موضحا بأن إنتاج النفط والغاز هو الذي يحدد نمو الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن ليبيا ومنذ وسط 2020 شهدت استقرارا أمنيا ساعد على تحريك العجلة الاقتصدية، خاصة في علاقة بتصدير النفط وتحييده نسبيا عن التجاذبات السياسية.