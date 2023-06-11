ليبيا تترأس اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية بالبرلمان العربي

قال المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي، إن عضو مجلس النواب، أحلام اللافي، اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، بحضور رئيس البرلمان العربي.

وأضاف المكتب أن جدول أعمال اللجنة تضمن التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق واعتماد مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف الأسري واعتماد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي للعام الماضي وعرض مذكرة اللجنة بخصوص الرأي بشأن مدى الحاجة إلى إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر من عدمه.

كما تضمن جدول أعمال اللجنة اعتماد تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي بالإضافة إلى بحث مستجدات الترتيب لعقد ندوة حول حماية القيم المجتمعية في العالم العربي و إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية.

وشاركت عضو مجلس النواب أحلام اللافي، بصفتها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، في الاجتماع الثامن لمكتب هيئة البرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي.

وعُقد الاجتماع تمهيداً للجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي التي انطلقت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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