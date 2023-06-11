“اللافي” تشارك في اجتماع مكتب هيئة البرلمان العربي

الوطن|رصد

شاركت عضو مجلس النواب الدكتورة أحلام اللافي، في الاجتماع الثامن لمكتب هيئة البرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، بصفتها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس البرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة، ذلك تمهيداً للجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي التي انطلقت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الجدير بالذكر بأن مكتب هيئة البرلمان العربي يضم رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان العربي.