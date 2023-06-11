المجلس الرئاسي الليبي: نتطلع لإصدار مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي

جدد المجلس الرئاسي الليبي على لسان الناطقة باسمه نجوى وهيبة، ترحيبه بالنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 ودعمه لكل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير اقصائية ودون تأجيل.

وقالت وهيبة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن المجلس رحب بشكل واضح بالنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 عقب اجتماعاتها التي تمت في ضيافة المملكة المغربية، ويتطلع إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي.

وأضافت أن المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي، يرحب ويدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير اقصائية، ودون تأجيل.

وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي يبدئ استعداده للتشاور الموسع مع كل المؤسسات المعنية والقوى الوطنية بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات.

Trending محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية