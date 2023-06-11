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الدبيبة: مستعدون لمزيد من الغارات العسكرية ضد المتاجرين بالبشر

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال رئيس وزراء الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، إنه “يجب أن نبدأ بالدستور وبعد ذلك يمكننا التفكير في الانتخابات”.

وأضاف الدبيبة في حوار صحفي من إيطاليا، “ليس لدينا دستور ويجب أن نبدأ بتشكيل أساس دستوري، وبعد هذا الأساس الدستوري يمكننا التفكير في إدارة الانتخابات”.

وأكد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، أن الانتخابات يجب أن تكون نزيهة وشفافة وتسمح للجميع بالتعبير عن أنفسهم بحرية.

وبين الدبيبة أنه لا قبول في ليبيا سوى القوات الموجودة على أساس الاتفاقات العادية موقعة من دولتين، معتبرا أن كل الدول الأخرى نعتبرها أطرافًا متدخلة غير مرحب بها والقوات غير الخاضعة لاتفاقيات دولية يجب أن تغادر البلاد.

وتابع حديثة، “مستعدون لغارات عسكرية ضد المتاجرين بالبشر، لذلك قبل أن أصل لروما قمت بعملية عسكرية في غرب ليبيا ضد المتاجرين بالبشر وقمنا تدمير سبعة قوارب”.

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الوطن الليبية

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