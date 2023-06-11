السريري: لا يحق للبعثة الأممية قبول أو رفض أي من مخرجات لجنة “6+6”

الوطن|رصد

قال عضو اللجنة “6+6” عن مجلس الدولة فتح الله السريري،“لا يحق للبعثة الأممية قبول أو رفض أي من مخرجات اللجنة، كون عمل البعثة دعم وليس إصدار القرارات.

وأضاف السريري في تصريحات صحفية أن عمل اللجنة مرتبط بالتعديل الدستوري‬⁩ الـ13، وقرارها ملزم، وعلى مجلس النواب إصداره دون اعتراض.

ولفت عضو لجنة “6+6” أن الجميع صوتوا ووقعوا على القوانين التي وضعتها اللجنة بعد التوافق وهي نهائية.

كما أشار السريري إلى أن مدة الـ240 يوم لإجراء ⁧‫الانتخابات‬⁩ تبدأ بعد إصدار القوانين وإعلانها من ⁧‫مجلس النواب‬⁩.