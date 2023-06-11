“حماد” يصل لمدينة الكفرة على رأس وفد حكومي للوقوف على احتياجاتها

الوطن|رصد

وصل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، رفقة وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الموارد المائية محمد دومة، وعدد منأعضاء مجلس النواب عن المنطقة وعدد من الفنيين والمهندسين إلى بلدية الكفرة؛ للوقوف على احتياجاتها.

وكان في استقبال رئيس الحكومة أعيان وحكماء المدينة ومسؤولي القطاعات الخدمية، حيث أجرى حماد جولة تفقدية على عددٍ من المواقعبالمدينة منها مركز عمر المختار الصحي، ومركز قدري الصحي ومقر الجمارك الليبي بالمدينة.

وأصدر حماد تعليماته بضرورة توفير مستلزمات ونواقص المراكز الصحية بالمدينة وتسوية عقود العاملين فيها.

موجهًا تعليماته المباشرة بضرورة البدء في صيانة مهبط مطار مدينة الكفرة واستكمال طريق الكفرة بوزريق، وعلى الفور بدأت الأطقمالهندسية في دراسة المواقع المستهدفة بالعمل تمهيدا لانطلاق العمل رسميا بالمشاريع المذكورة.