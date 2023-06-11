بلقاسم: نحن في انتظار إعلان ما تم التوافق عليه من قبل أعضاء لجنة “6+6”

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم لقد وقع بالاجماع أعضاء لجنة 6+6 من كلا الطرفين، على الاتفاق النهائي للقوانين الانتخابية، الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف بلقاسم إنه وجميع الليبين في انتظار إعلان ما تم التوافق عليه من قبل أعضاء لجنة “6+6” بحضور ومشاركة رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين.

وأوضح المحلل السياسي أن ما يحدث في لجنة “6+6” أنهم بقوا صامدين حتى اللحظة الأخيرة بأنهم لم يفتحوا الاتفاق الذين وقعوا عليه بالاجماع، وبقي هذا الاجماع،

وأشار بلقاسم أن خالد المشري يرى نفسه منتصر وحصل على ما يريد في هذا الاتفاق مبدئيًا، وفي انتظار تعديلات ترضيه في النهاية، مؤكدًا أن هذا فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات التي تحاول أن تعكس وتتوقع كيف سيتعامل الجميع مع هذا الوضع.