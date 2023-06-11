التواتي: اتفاق 6+6 أسرع وأقصر “تريند” والجميع في انتظار الإعلان عن وفاته

وصف الطبيب الجراح، عامر التواتي، اتفاق لجنة 6+6 بأسرع وأقصر “تريند” في العالم.

وقال التواتي، في منشور عبر «فيسبوك»: إن “اتفاق 6+6 رغم أهمية الموضوع من الناحية النظرية، ولكن من الناحية الواقعية كان أسرع وأقصر «تريند» مثل مقاطع التيك توك”.

وأضاف “فقط أقل من 24 ساعة بين ولادته القيصرية ودخوله لغرفة الإنعاش ولم نعد نسمع أي حديث عنه”.

وختم التواتي موضحًا أنه؛ “اختفت البيانات والتصريحات والتحليلات والتخيلات والهرطقات”، مردفًا أنه يعتقد أن “الجميع في انتظار الإعلان عن وفاته، والذهاب إلى تريند آخر”.