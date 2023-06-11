النفاتي: هناك توجيهات من الدبيبة بتنفيذ مسار السكك الحديدية بين مصراتة والخمس

أعلن مدير إدارة الإعداد للتشغيل بجهاز السكة الحديدية عبد الحكيم النفاتي، أن هناك توجيهات من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ مسار السكك الحديدية بين مصراتة والخمس.

وقال النفاتي، في تصريحات صحفية: “تشغيل القاطرة على السكة الحديدية في الخُمس الغرض منه تنشيط الكوادر والمتدربين الأوائل بالجهاز، فهناك توجيهات من الحكومة بضرورة العمل على استئناف تنفيذ المشروع والبدء بالمسار الرابط بين المنطقة الحرّة مصراتة والخُمس، لوجود مصانع إسمنت وحركة نقل كبيرة بين المدينتيْن، وسيكون له مردود اقتصادي على المشروع”.

وأضاف “أعددنا ميزانية تقديرية أحيلت لمجلس الوزراء الذي أحالها لوزاتيْ المواصلات والتخطيط لاستئناف العمل بالمشروع، وهناك تواصل مع الشركة الصينية لعقد اجتماع معها في الصين من أجل عودتها للعمل في ليبيـا، واستكمال مساريْ «سرت – رأس إجدير» و«الهيشة – سبها»”.

وتابع “الشركة الروسية المتعاقد معها على تنفيذ مسار «سرت – بنغازي» أبدت رغبتها في العودة إلى ليبيـا لاستئناف عملها وتنفيذ المشروع، وقاطرات الركاب بمشروعات السكة الحديدية ستكون حديثة ومريحة وسنحرص على أن يكون تاريخ صنعها كذلك، وقد قمنا بتضمين «قطار المدينة» في الميزانية المطلوبة من وزارة التخطيط لإدراجه في ميزانية العام المقبل”.