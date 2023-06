ب 200 مليون يورو.. شركة إيطالية تستأنف معالجة مياه الصرف في ليبيا

قالت وكالة نوفا الإيطالية إن اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي الموقعة بين إيطاليا وليبيا خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ستنفذها شركة إيطالية بقيمة 200 مليون يورو.

وأشارت الوكالة إلى أن الشركة ستستكمل أعمال المحطات المخصصة لتنقية مياه الصرف الصحي في طرابلس ومصراتة، التي تم تعليقها نهائيا في 2014 بسبب أحداث الحرب.

وأضافت وكالة نوفا أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال بحلول 2026، ولفتت إلى أن مجلس الإسكان والبنية التحتية الإيطالي والمؤسسة الليبية للتنمية العمرانية موّلا هذا المشروع.

ولفتت الوكالة إلى أن للاتفاقية أهمية في تعزيز التعاون مع دولة إستراتيجية لإيطاليا، سواء من وجهة نظر الطاقة أو من وجهة نظر إدارة تدفقات الهجرة، وأنها تدعم خطة “ماتي” بالتعاون من أجل المياه – أحد أغلى الموارد وأكثرها ندرة على هذا الكوكب – مما يعطي علامة على ما يمكن أن تقدمه إيطاليا للشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط؛ بالإضافة إلى قيمة ريادة الأعمال والتكنولوجيا الإيطالية، وفق الوكالة.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” وقّع مع نظيرته الإيطالية “جورجيا ميلوني” في روما خلال زيارته الأربعاء، عدة مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز والاستثمار المشترك، من بينها تفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية للأنباء

