ليبيا.. دوريات لفرض الأمن وضبط المخالفين جنوب مصراتة

سيرت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية الليبية، عدداً من الدوريات جنوب مصراتة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن هذه الدوريات تأتي في إطار فرض الأمن وضبط المخالفين من خلال إنشاء نقاط تفتيش في منطقة دوفان.

وأشارت إلى تدشين دوريات متحركة في محيط المنطقة أيضاً، وعلى خطوط التهريب، لتعقب العصابات التي تمتهن تهريب الوقود والبشر والممنوعات.

والسبت أيضاً، داهمت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى في الإدارة العامة للعمليات الأمنية مواقع داخل مدينة مصراتة تُستخدم في بيع المواشي والحيوانات النافقة لبعض المحلات والأشخاص، وذلك بناء على تعليمات رئيس نيابة مصراتة.

وشاركت في المداهمة دوريات من الحرس البلدي بمصراتة، وأسفرت عن القبض على كل من كان موجوداً داخل المكان.