الأرصاد الجوية: تقلبات جوية على معظم مناطق البلاد ورياح نشطة تتأثر بها المنطقة الغربية

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق البلاد وذلك نتيجة حركة المنخفضات الجوية الصحراوية،مشيرا الى ان درجات الحرارة معتدلة نسبياً على اغلب المناطق، مع رطوبة عالية نسبياً على مناطق الساحل.

و تنشط الرياح هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا وينتقل تاثيرها يوم الغد على اغلب مناطق الشرق.

وتتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق (الخليج – سهل بنغازي و اقصى مناطق الجنوب الغربي )يتخللها سقوط امطار متفرقة قد تصحبهابعض الخلايا الرعدية.

وتوقع المركز تشكل ضباب على مناطق الشمال الغربي خاصة السا حلية منها هذه الليلة وصباح يوم الغد .