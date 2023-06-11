القبض على وافدين بمدينة امساعد بحوزتهما «ربع قرصة» حشيش

أعلن مركز شرطة امساعد، القبض على وافدين يقومان بترويج المخدرات داخل المدينة.

وأوضح حساب إدارة العلاقات والتعاون فرع المنطقة الشرقية، في بيان، أنه بعد ورود معلومات عن قيام شخصين يقومان بترويج المخدرات داخل مدينة امساعد، تم تكليف أعضاء وحدة التحري بالمركز بتكثيف التحري وجمع المعلومات.

وتابع البيان، أنه “تم التأكد من صحة المعلومات وإعداد كمين محكم لهم وضبطهم بحوزتهم «ربع قرصة» من مادة مخدر الحشيش”.

وأردف البيان، أنه “بالانتقال بهم لمركز الشرطة والاستدلال معهم تبين أنهما يحملان الجنسية المصرية، والأول يدعى هاني محمود، والثاني يدعى مصطفى عادل سعد،

واعترفا بما نسب إليهما وأنهما جلبا المادة المخدرة من مدينة السلوم. وتم التحفظ عليهما لاستكمال إجراءات إحالتهم إلى النيابة العامة.