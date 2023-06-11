طقـس متقلب..  حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من الاحد 11 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 11 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث يكون الطقس متقلب من يوم لأخر على معظم مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم خاصة على سرت ، مع احتمال سقوط أمطار رعدية ،مع حدوث ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة على الساحل.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ على المناطق الساحلية, مابين (30-35)مْ على معظم المناطق، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم ، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الخليج وسهل بنغازي تصحبها خلايا رعدية .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط يوم الغد على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (24-28)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على أقصى مناطق الجنوب (غات ومجاورها).

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-45)مْ, وتسجل تراجع على اغلب المناطق من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ، وتسجل تراجع يوم الثلاثاء على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:15)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).