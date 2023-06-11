استمرار تقلب الطقس في ليبيا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار تقلب الطقس من يوم لآخر على معظم مناطق البلاد.

ووفقا لنشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم خاصة على سرت ، مع احتمال سقوط أمطار رعدية، مع حدوث ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة على الساحل.

والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25-27)مْ على المناطق الساحلية, ما بين (30-35)مْ على معظم المناطق، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الخليج وسهل بنغازي تصحبها خلايا رعدية.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط يوم الغد على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على اغلب المناطق ما بين (24-28)مْ.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر على أقصى مناطق الجنوب (غات ومجاورها).

والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40-45)مْ, وتسجل تراجع على اغلب المناطق من يوم الغد.

وفي الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-40)مْ، وتسجل تراجع يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.