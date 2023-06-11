| أبو الغيط يطالب بتحرك دولي داعم لتنظيم الانتخابات الليبية هذا العام

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2023/06/11 على الساعة 09:05

: دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تحرك دولي لدعم ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في البلاد قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد اتفاق اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وحث أبو الغيط،وفق منصة “فواصل” الأطراف الليبية على تذليل العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وذلك في جلسة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الخميس لبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وناقش أبو الغيط خلال الجلسة الأوضاع في عدة دول عربية من بينها وليبيا والسودان وسوريا واليمن وفلسطين، موضحا أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات، لكنها تظل شريكا مهما في الجهود الأممية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.