هيبه: الدولة الليبية تمر بمأزق وانسداد سياسي سيؤثر على مستقبل البلاد

الوطن|رصد

أكد أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة إبراهيم هيبه، أن الدولة الليبية تمر بمازق كبير وانسداد سياسي منذ “اتفاق الصخيرات” الذي سيقود إلى انظمة سياسية اخرى وانسداد في مستقبل الدولة الليبية.

وأضاف هيبه في مقابلة تلفزيونية ، “أنه اليوم علينا الحديث عن كيفية الخروج من هذا المأزق”، وهو امر جدا صعب، ولا يقتصر فقط على الإصلاح السياسي في ليبيا، بل يجب الحديث عن تغيير نظام سياسي كامل من برلماني إلى رئاسي.

وبين أستاذ العلاقات الدولية، أن الصراع قد احتد ما بين الاطراف السياسية وحتى القوة الدولية التي من مصلحتها توسيع أستاذ العلاقات الدولية المشاركة السياسية.

وأوضح هيبة، أن هذا الجدل كله حدث حول القاعدة الدستورية ولجنة 6+6، معتبرا أن الدول المتحفظة على أوراق اللجنة من القوى الخارجية تحاول مساعدة الشعب الليبي ومن ازم المشهد هم الليبيين أنفسهم.