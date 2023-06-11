نقابة الصيادلة الليبية تحذر من شراء الأدوية عبر التسوق الإلكتروني

حذرت النقابة العامة للصيادلة في ليبيا، أمس السبت، من جلب الأدوية عبر تطبيقات التسوق الإلكتروني.

وأوضحت في بيان لها، أن هذه المنتجات لم يتم مراقبتها والإفراج عنها من إدارة الرقابة على الأدوية.

وقالت النقابة، إنه على كل الصيدليات والمواطنين الحذر من التسويق الإلكتروني عبر مواقع تجارية تركية وأخرى هندية ومصرية بهدف الترويج لمنتجات طبية ومحاولة التجارة بالدواء وتوصيله عبر شركات التوصيل.

وأكدت أن هذه المنتجات لم يتم مراقبتها والإفراج عنها من إدارة الرقابة على الأدوية مما يعتبر تجارة في منتجات طبية غير مراقبة يعرضكم المساءلة القانونية.

وطالب شركات التوصيل وشركات البريد السريع بحجزها وإحالتها للجهات المختصة أو إحالتها لقسم التفتيش والرقابة المهنية بشارع البلدية طرابلس مقابل الحديقة العامة.