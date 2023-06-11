“علي زيدان” يبحث تفعيل العلاقة مع اليونان سياسياً واقتصادياً وثقافياً

التقى رئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب نداء القرضابية علي زيدان، القائم بأعمال سفارة اليونان المعتمدة لدى ليبيا.

وقال حزب القرضابية في بيان إن زيدان تحدث مع القائم بأعمال السفارة حول العلاقة بين ليبيا واليونان، وآفاق تفعيلها سياسياً و اقتصادياً و ثقافياً.

وأشاد المجتمعون بعمق العلاقة التاريخية بين البلدين وضرورة تطويرها في شتى المجالات وعلى المستوى الثنائي في إطار الإتحاد الأوروبي.

وفي ختام اللقاء أكدت قيادة الحزب على استمرارية التواصل لترميم العلاقة بين الشعبين لتشمل مجالات التواصل مع الأحزاب اليونانية وتطوير العلاقات معها.