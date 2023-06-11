صالح يبحث مع أعيان زليتن مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وفد من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن مستجدات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن رئيس المجلس أطلع الوفد بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة درنة انتصار شنيب وعدد من أعيان ومشايخ وحكماء زليتن في مدينة درنة على اخر المستجدات السياسية ومجهوداته ومجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لتطلعات وطموحات الشعب الليبي وتحقيقاً لإرادته.

وأعرب وفد حكماء زليتن خلال اللقاء الذي جرى بمدينة القبة عن دعمهم الكامل لرئيس مجلس النواب ومجلس النواب في خطواته ومساعيه لإنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، كما عبر الوفد عن استعدادهم لتقديم أي دعم في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار.