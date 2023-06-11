الطقس في ليبيا.. أجواء متقلبة وأمطار رعدية والحرارة تصل لـ 45 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت طقسا متقلبا من يوم لآخر على معظم مناطق البلاد.

وبحسب نشرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توجد احتمالية لسقوط أمطار رعدية في المنطقة بين راس اجدير حتى سرت، وتصل درجة الحرارة إلى 45 في بعض المناطق.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم خاصة على سرت، مع احتمال سقوط أمطار رعدية، وحدوث ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة على الساحل.

وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و27 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و35 درجة مئوية، على معظم المناطق، وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي منطقة (الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الخليج وسهل بنغازي تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط يوم الغد على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة على اغلب المناطق بين 24 و28 درجة مئوية.

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وفي منطقة (الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة)، السماء قليلة السحب وتتكاثر على أقصى مناطق الجنوب (غات ومجاورها)، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و45 درجة مئوية، وتسجل تراجعا على أغلب المناطق من يوم الغد.

وأخيراً (الواحات- السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجع يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.