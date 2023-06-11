مركز بنغازي الطبي يعقد فعاليات المؤتمر الدولي لطب الجنين

الوطن/ متابعات

عُقد المؤتمر الدولي لطب الجنين بمركز بنغازي الطبي، وذلك عبر برنامج الزوم للأطباء من دول عربية ودوليا ومحلية.

وقالت رئيسة قسم النساء والتوليد بمركز بنغازي الطبي ومستشفى الجمهورية الدكتورة نجاة الهوني إن المؤتمر عقد ليستفيد ما يقارب 52 طبيبا في بمدينة بنغازي بدون معاناة لسفر أو غياب موضحة المشاركة العربية الواسعة من دولة مصر وتونس والسعودية وقطر والصين واطباء من كافة المدن الليبية”.

وبينت الهوني أنه المؤتمر ناقش عدد من التخصصات الدقيقة والامراض المستعصية مثل التشوهات الخلقية في الجهاز العصبي وتشوهات الخلقية في الجهاز الدوري

كما شكرت” الهوني “إدارة مركز بنغازي الطبي، وقسم التدريب والتطوير وقسم تقنية المعلومات، لتعاونهم في تنظيم الحدث الدولي المهم.