انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بأكثر من 123 ألف طالب

انطلق اليوم الأحد ماراثون امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي، والأدبي، والديني، والتي تقدم لها 123 ألف و491 طالب وطالبة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن “طلاب القسمين الأدبي، والعلمي يجرون أولى امتحاناتهم في مادة النحو والصرف والإملاء، فيما يجري طلاب التعليم الديني أولى امتحاناتهم

في مادة القرآن الكريم وأحكامه”.

وأوضح الوزارة في بيانها، أن ” 1798 تلميذ وطالب، 942 تلميذ منهم في شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي، و855 طالب في شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي، يُجرون امتحاناتهم في المدارس الليبية بالخارج في 62 مدرسة تتوزع في 34 دولة”.

وكان مدير المركز الوطني للامتحانات “أحمد مسعود”، قد صرح أن “الامتحانات ستجرى داخل 8515 قاعة امتحانيه، وستخضع لمتابعة 2372 مراقب، و20793 ملاحظ، فضلاً عن 884 مرشد نفسي ومسعف صحي و 131 مشرف فئات خاصة، إضافة إلى تواجد 1450 فرد خدمات”.

وأضاف مسعود أن “الأسئلة الامتحانية ستكون من ضمن المفردات المقررة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة، وفي متناول جميع مستويات التلاميذ، مراعية فيها الفروق الفردية”.

وحذرت وزارة التربية والتعليم؛ الطلاب من “اصطحاب الهاتف النقال، وآلات التسجيل، أو أي أجهزة إلكترونية، إضافة إلى الآلة الحاسبة المخزنة وكل ما يتعلق بالمواد الدراسية من كتب ومذكرات، وكراسات داخل قاعة الامتحان، لأن اصطحابها حالة من حالات الغش”.