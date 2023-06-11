بالصور.. وصول الرحلة الأولى من حجاج مدينة مصراتة إلى مكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وصول الرحلة الأولى من فوج الحجاج الذي انطلق من مدينة مصراتة إلى مكة المكرمة.

وعرضت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” صورا من وصول الرحلة الأولى لفوج مدينة مصراته صباح اليوم الأحد.

وأكدت الهيئة أمس السبت وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين الذين انطلقوا من مطار معيتيقة إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة.

ووصل أمس الأول الجمعة الفوج الأول من حجاج ليبيا إلى الأراضي المقدسة والذي ضم بحسب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي حمودة اللجان الرئيسية (اللجنة الطبية، بجنة الاستقبال، اللجنة الإعلامية) بالإضافة إلى نخب من بقية لجان البعثة.