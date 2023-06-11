صيانة أعمال الصيانة بالوحدة الغازية الثانية في محطة شمال بنغازي

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، استمرار أعمال صيانة منظومة سحب هواء الضاغط للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء شمال بنغازي.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن أعمال الصيانة تقوم بها الفرق الفنية التابعة للشركة العالمية لخدمات الكهرباء “GESCO”.

وفي السياق أكدت الشركة استمرار الأعمال النهائية للوحدة الغازية الخامسة في محطة كهرباء الزويتينة، ذات القدرة الإنتاجية البالغة 250 ميجاوات.

وقالت الشركة، إن الأعمال الجارية في الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة تأتي ضمن خطة الشركة، لاستكمال العمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج، دعمًا للشبكة الكهربائية، ورفع كفاءتها.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن استكمال أعمال العمرات الجسيمة والصيانات، دعما للشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.