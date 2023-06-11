الدبيبة يوجه بصرف منحة الزوجة والأبناء عن ثلاثة أشهر قبل العيد

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن أشهر ثلاثة أشهر قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة أصدر تعليماته بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن أشهر (أبريل، مايو، يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك” بالتنسيق مع وزارة المالية بالخصوص.

وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية موقعا خاصا يمكن المواطنين الليبيين من الاستعلام عن منحة الزوجة، ومنحة الأولاد، ومنحة البنات فوق سن الثامنة عشر.

وقالت حكومة الوحدة في بيان لها إن هذا الإجراء تم تقعيله بعد تحديثه وتطويره حرصاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، على تسهيل وصول خدماتها للمواطنين أينما كانوا.