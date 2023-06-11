| 160 ألف طالب و5600 معلم في ليبيا بحاجة إلى مساعدة تعليمية

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2023/06/11 على الساعة 14:40

(الكل): أجرت منظمة اليونسيف و Reach دراسة مشتركة حول التحديات والاحتياجات المتعلقة بالتعليم في ليبيا، والتي كانت أبرزها آثار الصراع والعنف على البنية التحتية التعليمية الذي سبب في إعاقة العملية التعليمية، إضافة إلى جائحة كورونا التي فاقمت من الوضع.

وأظهرت الدراسة أن غالبية المعلمين يرون أن المناهج الليبية الحالية لم تعد مناسبة لتلبية متطلبات المجتمع وسوق العمل، وأنها بحاجة إلى تحديث وتطوير.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض الأسر تواجه عبء رسوم النقل وغيرها من النفقات المتعلقة بالتعليم، وأن هناك بعض الطلاب الذكور يختارون أحيانا الالتحاق بـ أكاديميات الشرطة والجيش كبديل للتعليم الثانوي، مما يوفر لهم فرص عمل سريعة والاندماج في سوق العمل.

كما أفاد غالبية الآباء والأوصياء بأنهم ينفقون مبالغ تتراوح بين 1000و 7400 دينار سنوياً لتعليم أطفالهم، بمتوسط تكلفة للفرد الواحد قدرها 615 دينار، وكانت معظم النفقات تتعلق بالمواد التعليمية والزي الرسمي وتوفير الطعام والنقل.

* نقلا عن قناة (الكل)