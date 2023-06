نحو 123 ألف طالب يتوجهون نحو امتحانات الثانوي في أول أيامها

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن بدء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي، والأدبي، والديني، صباح اليوم الأحد .

وقالت الوزارة إن المتقدمين لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية أكثرمن 123 ألف طالب وطالبة في كامل التراب الليبي، حيث يجري طلاب القسمان الأدبى والعلمي أولى امتحاناتهم في مادة النحو والصرف والإملاء، فيما يجري طلاب التعليم الديني أولى امتحاناهم في مادة القرآن الكريم وأحكامه.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية في الخارج ستبدأ ظهر اليوم الأحد لـ 1798 تلميذا، منهم 943 تلميذا في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، و855 طالبا في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، يجرون امتحاناتهم في 62 مدرسة تتوزع في 34 دولة.

بدوره، قال مدير المركز الوطني للامتحانات “أحمد مسعود” إن الامتحانات ستجرى داخل 8515 قاعة امتحانية، وستخضع لمتابعة 2372 مراقبا، وأكثر من 20 ألف ملاحظ، فضلا عن 884 مرشد نفسي ومسعف صحي و 131 مشرف فئات خاصة، إضافة إلى 1450 فرد خدمات، وفق قوله.

وتابع “مسعود” أن الأسئلة الامتحانية ستكون من ضمن المفردات المقررة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة، وفي متناول جميع مستويات التلاميذ، مراعية فيها الفروق الفردية، وموزعة حسب الأوزان النسبية والتوزيع العددي للأبواب، وفق ما اعتمدته مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.

من جانبه، حذر رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات “محسن الكبير” الأساتذة من التهاون أو المساهمة في أي نوع من أنواع الغش في الامتحانات مؤكدا اتخاذ الإجراءات الرادعة في حق كل من ينال من سمعته وثبت عليه ذلك وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح، واصفا السكوت عن الغش والتهاون والمساهمة فيه بخيانة للأمانة، وجريمة من جرائم الأمن الوطني.

وحذّرت الوزارة الطلاب من اصطحاب الهاتف النقال، وآلات التسجيل، أو أي أجهزة إلكترونية، إضافة إلى الآلة الحاسبة المخزنة وكل ما يتعلق بالمواد الدراسية من كتب ومذكرات، وكراسات داخل قاعة الامتحان، معتبرة اصطحابها حالة من حالات الغش.

كما جددت وزارة التربية والتعليم تحذيرها من استخدام الغش أو الاعتماد عليه خلال سير الامتحانات، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي حالات يتم ضبطها، سواء أكان المتورط فيها طالب أم معلم يساعد الطلاب على الغش عملا بمواد من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

المصدر: وزارة التربية والتعليم

