بعد اتفاقيات روما..شركة إيطالية تستأنف معالجة مياه الصرف الصحي في ليبيا بقيمة 200 مليون يورو

الوطن/رصد

قالت وكالة نوفا الإيطالية إن اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي الموقعة بين إيطاليا وليبيا خلال زيارة رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ستنفذها شركة إيطالية بقيمة 200 مليون يورو.

وأشارت الوكالة إلى أن الشركة ستستكمل أعمال المحطات المخصصة لتنقية مياه الصرف الصحي في طرابلس ومصراتة، التي تم تعليقها نهائيا في 2014 بسبب أحداث الحرب.

وأضافت أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال بحلول 2026، لافتةً إلى أن مجلس الإسكان والبنية التحتية الإيطالية والمؤسسة الليبية للتنمية العمرانية موّلا هذا المشروع.

وبينت أن للاتفاقية أهمية في تعزيز التعاون مع دولة استراتيجية لإيطاليا، وأنها تدعم خطة “ماتي” بالتعاون من أجل المياه ، مما يعطي علامة على ما يمكن أن تقدمه إيطاليا للشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى قيمة ريادة الأعمال والتكنولوجيا الإيطالية.

ويشار إلى أن الدبيبة وقّع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما خلال زيارته الأربعاء، عدة مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز والاستثمار المشترك، من بينها تفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي.