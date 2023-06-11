سفير ليبيا يشارك في حلقة نقاشية بالقاهرة عن إدارة المخاطر المالية

شارك السفير محمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الأحد، في حلقة نقاش حول؛ توقع التعزيز غير المتوقع لإدارة مخاطر المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال بيان صادر عن السفارة: “جاءت مشاركة مصباح، بدعوة من وزارة المالية المصرية وصندوق النقد الدولي ومنتدى البحوث الاقتصادية، وشارك في اللقاء، محمد معيط وزير المالية المصري وأنطوانيت مونسيو سايح نائب مدير صندوق النقد الدولي ومحمود العسعس وزير المالية الأردني، وعبد الرحمن الحميدي مدير صندوق النقد العربي، وعبلة عبد اللطيف، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، و بحضورعدد من كبار موظفي صندوق النقد الدولي والمسؤولين الحكوميين والخبراء لإجراء مناقشات متعمقة واستكشاف استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتعزيز إدارة المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأضاف البيان “ناقشت الجلسة كيفية إدارة المخاطر المالية في المنطقة، وتبادل المشاركون وجهات النظر حول التجربة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة في إدارة المخاطر المالية والتحديات التي تواجهها وسبل الإصلاحات لتعزيز مرونة المالية العامة في المنطقة”.