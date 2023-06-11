وزارة الصحة: اختتام برنامج تدريبي لأطباء القلب في تركيا

اختتمت إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية بوزارة الصحة، برنامجًا تدريبيًا لتعزيز قدرات أطباء وأخصائيي القلب العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي جرى بالتنسيق مع إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في تصنيع مستلزمات ومعدات القسطرة القلبية، بمقر الشركة فرع تركيا محاضرات قدمها خبراء عالميين عن كيفية استخدام أحدث التقنيات في تشخيص الحالات المرضية وطرق إجراء العمليات باستخدام المستلزمات المتطورة، منها ( Promus Elite/ Watchman /Tavi/RotaPro).

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن مدير إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية أحمد شبش، قال إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تحسين القدرات والمشاركة في تطوير القطاع الصحي والتعريف بأحدث التقنيات العلمية والعالمية.

وأوضح أن البرنامج التدريبي منح الفرصة للمتدربين للاطلاع على أحدث التقنيات الطبية الأمريكية في مجال القسطرة وعلاج وجراحة أمراض القلب.

وحضر مدير إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية بوزارة الصحة، اختتام البرنامج التدريبي، الذي جرى خلاله منح المشاركين شهادات حضور، واطّلع على سير التدريب ومدى استفادة الكوادر الطبية من البرنامج العلمي المعد.