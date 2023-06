بمشاركة أكثر من طالب وطالبة.. انطلاق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي

العنوان-طرابلس انطلقت، اليوم الأحد، الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بِأقسامها العلمي، والأدبي، والدِّيني، والتي تقدَّم لها 123.491 طالبًا وطالبة في كامِل التُّراب الليبي. و بحسب وزارة التعليم، يُجري طلاب القِسمَين الأدبي، والعلمي، أولى اِمتحاناتهم في مادة النَّحو والصَّرف والإملاء، فِيما يُجري طلاب التَّعليم الدِّيني، أولى اِمتحاناهم في مادة…

