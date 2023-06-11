السفير القطري لـ “اللافي”: ندعم كل الحلول التي تحافظ على سيادة ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بالسفير القطري لدى ليبيا؛ خالد محمد بن زابن الدوسري، اليوم الأحد 11 يونيو، بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس.

وأوضح بيان نشرته سفارة قطر في ليبيا، عبر حسابها على تويتر، أنه خلال الاجتماع تم استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

ومن جانيه أكد السفير القطري؛ دعم بلاده لـ”جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية”.

وجدد السفير “التزام بلاده بدعم المسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار والاستقرار”.