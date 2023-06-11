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لجنة القوانين الانتخابية بمجلس الدولة تقدم للمشري إحاطة عن اجتماعاتها بالمغرب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قدم رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية لرئيس مجلس الدولة خالد المشري إحاطة كاملة عن عمل اللجنة المشتركة 6+6 في مدينة “أبوزنيقة” المغربية والآلية التي اتبعتها في استكمال مهامها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، بمقر إقامته في العاصمة طرابلس مع رؤساء اللجان التابعة لمجلس الدولة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات التالية المفضية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما تم مناقشة أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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